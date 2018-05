Un trans adesca un cliente e gli ruba bancomat e portafogli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO La polizia è sulle tracce del transessuale italiano che ha rubato il portafogli a un uomo e prelevato in più occasioni per un importo per ora pari a 1300 euro, grazie al codice pin contenuto nel borsello insieme alla carta di credito. Il derubato avrebbe dovuto effettuare dei pagamenti ed è in difficoltà, quindi ha allertato le forze dell’ordine ed è stato costretto a spiegare cos’era accaduto. Di conseguenza è partita la caccia al trans, i poliziotti stanno visionando telecamere pubbliche e private per risalire al ladro che continua a prelevare, prosciugando i conti del malcapitato.