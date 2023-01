Stalker fa irruzione in casa di una donna sposata e la minaccia con un coltello: preso e denunciato a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Perde la testa per una donna sposata e inizia a tormentarla con telefonate, messaggi a tutte le ore, fino a fare irruzione nella sua abitazione minacciandola con un grosso coltello da cucina alla ricerca di un amante fantasma. C'è voluto tutto il sangue freddo della vittima che nonostante lo choc è riuscita a chiamare la polizia e a fermare l'uomo, denunciato per stalking e porto di coltello di genere proibito.

«Hai un amante», stalker minaccia una donna sposata con il coltello

L'uomo finito nei guai è un sessantenne di Porto Sant'Elpidio che è stato trovato dagli agenti nel cortile dell’abitazione della donna: dalle prime sue ammissioni, cofrontate con quelle della vittima, i poliziotti hanno potuto accertare la veridicità della segnalazione. L’arma, un coltello di circa 30 cm., è stato rinvenuto in una siepe, grazie alle indicazioni dello stesso aggressore ed è stato sequestrato.

Le continue molestie

Le indagi ulteriori hanno ricostruito quanto stava accadendo da diversi mesei: l'uomo denunciato molestava la sua vittima con numerose telefonate e messaggi sui social, spesso minacciandola e tormentandola a tutte le ore del girono e della notte. Le minacce telefoniche erano state rivolte in passato anche al marito della donna che al momento dei fatti non era presente in casa.