La Guardia costiera sequestra 10 reti da pesca per le seppie

PORTO SANT'ELPIDIO - La Guardia Costiera ha sequestrato dieci reti da pesca nel mare antistante il camping le Mimose. Si tratta di dieci bertovelli, ossia reti con telai di ferro zincato per la cattura delle seppie che erano state posizionate da ignoti a meno di cinquecento metri dalla costa. Il sequestro prevede una multa di quattromila euro. Le indagini sono in corso per scoprire i proprietari delle reti.