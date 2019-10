Porto Sant'Elpidio, calci e pugni alla moglie in mezzo alla strada: «Una scena orribile»

PORTO SANT'ELPIDIO - Le violenze contro le donne sono purtroppo all’ordine del giorno, l’ultima in ordine di tempo si è registrata a Porto Sant'Elpidio, nel quartiere Faleriense, dove un uomo ha aggredito la moglie in strada colpendola ripetutamente a pugni, schiaffi e calci fino a mandarla all’ospedale.

«E’ stata una scena orribile - raccontano alcuni testimoni - di una violenza inaudita contro una donna indifesa che è stata aggredita brutalmente in mezzo alla strada sotto gli occhi increduli dei passanti». L’uomo l’ha colpita in più parti del corpo fino a farla stramazzare al suolo. Non è chiaro il motivo che ha scatenato così tanta violenza, di questo se ne stanno occupando i carabinieri elpidiensi che, allertati da alcuni passanti, sono subito intervenuti sul posto avviando una accurata indagine per ricostruire quanto è accaduto. Alcuni passanti hanno anche tentato di intervenire per placare l’ira dell’uomo ma non ci sarebbero riusaciti.



Per questo sono state allertate subito le forze dell’ordine che in pochi minuti si sono precipitate sul posto. Toccherà a loro, come dicevamo, chiarire i motivi che hanno portato alla brutale aggressione. La sfortunata donna invece è stata medicata sul posto e poi accompagnata all’ospedale Murri di Fermo per essere sottoposta a una serie di accertamenti clinici.

Il Fermano negli ultimi tempi sta registrando un consistente impennata di episodi violenti all’interno delle mura domestiche. Un fenomeno che nell’arco dell’ultima settimana ha visto 8 provvedimenti cautelari, 7 allontanamenti e un arresto domiciliare, disposti per tutelare la sicurezza di donne che avevano denunciato violenze commessi dal partner. Le denunce per la violazione della nuova normativa Codice rosso, è uno dei settori su cui carabinieri a Procura stanno lavorando con particolare attenzione e scrupolo, al fine di evitare l’aggravarsi di comportamenti violenti.

