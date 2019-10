Giovane picchiata e insultata dal padre e dal fratello perché veste all'occidentale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RECANATI - Picchiata e insultata da padre e fratello perché si vestiva “all’occidentale”. Ieri in aula anche la madre e un altro fratello hanno testimoniato riferendo che, diversamente dalle accuse, la figlia (e sorella) era trattata benissimo in casa. Ma non è bastato, padre e figlio sono stati condannati entrambi, a due anni e quattro mesi il padre, due anni il fratello. I fatti sarebbero avvenuti a Recanati tra l’aprile del 2016 e maggio del 2017.Secondo l’accusa, ieri sostenuta in aula dal pubblico ministero Marco Tarquinio Severini, padre e fratello di una 24enne macedone avrebbero sottoposto la ragazza a maltrattamenti continui, sia fisici sia psicologici. I due uomini, di 57 e 27 anni, le avrebbero dato della “drogata”, della donna dai facili costumi, minacciandola di ucciderla se avesse frequentato ragazzi italiani. Un giorno la ragazza era stata picchiata da padre e fratello appena uscita dalla caserma dei carabinieri.