Tenta di strangolare la compagna, poi scappa arrestato un 37enne

Un uomo di 37 anni, residente a Roma, è stato arrestato a Brindisi, sua città d'origine, dai poliziotti della Squadra mobile per tentato omicidio. L'arresto è stato eseguito sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale della capitale.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe aggredito a Roma la compagna con calci e pugni, poi le avrebbe stretto le mani attorno alla gola provocandone lo svenimento. Una vicina, richiamata dalle grida, ha dato l'allarme alle forze dell'ordine.Il fatto è avvenuto nei primi giorni di ottobre, e in breve tempo, su richiesta del pm che si è occupato del caso, il gip ha disposto l'arresto dell'uomo, il quale nel frattempo aveva lasciato la capitale per rifugiarsi a Brindisi.