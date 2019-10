Treia, colpisce la moglie in casa con un pugno e la manda in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Lite tra coniugi ieri pomeriggio a Treia. Per questioni familiari marito e moglie hanno iniziato a litigare. Prima scambi di accuse reciproche e poi la situazione è degenerata. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo avrebbe sferrato un pugno alla moglie, che ha chiamato i carabinieri. Immediatamente sul posto sono giunti i militari della stazione di Treia insieme agli operatori dell’emergenza sanitaria del 118.La donna a bordo di un’ambulanza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata, dove è stata sottoposta alle cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri, come da prassi in questi casi, hanno effettuato gli accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto. Al momento non risultano denunce.