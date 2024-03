PORTO SANT'ELPIDIO Parte il progetto pilota su via Principe Umberto, al via la riqualificazione al Borgo Marinaro, la giunta ha approvato il progetto con alcune modifiche rispetto alla prima delibera dei mesi scorsi. L'investimento è di 240mila euro, si andranno ad utilizzare i fondi del mutuo acceso per la sistemazione di via Martiri delle Foibe, che sarà completata grazie ad un finanziamento regionale. Vista la concomitanza con un cantiere privato e l’imminente arrivo di eventi che richiameranno pubblico in città, in primis la festa del Primo Maggio, l'amministrazione ha stabilito di partire subito, con un primo stralcio del cantiere dal versante sud, dall’incrocio con piazza Garibaldi a quello con via Dalmazia per un’estensione di circa 100 metri. La parte iniziale assumerà quindi la valenza di intervento pilota, permettendo di ottimizzare il progetto e la disposizione delle spaziature per la parte restante fino a via Leopardi.

L’impegno

«Si tratta di un intervento ormai inderogabile – dice il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Andrea Balestrieri – c’è bisogno di riqualificare una via importante e ripristinare una viabilità sicura. Gli ultimi giorni di maltempo hanno visto peggiorare ulteriormente la situazione del manto stradale che, se pur rifatto solo pochi anni fa, ha evidenziato un rapido deterioramento della pavimentazione e un serio problema di drenaggio delle acque piovane. Abbiamo studiato la soluzione più coerente per conciliare la rapida realizzazione della strada con le esigenze di fruibilità di una via centrale». Il progetto è stato redatto dall’architetto Cristina Civita dell’Area servizi al territorio e alle imprese, sono 164mila euro di costi per i lavori e 76mila euro di somme a disposizione dell’amministrazione. Si parte per stralci perché è stato avviato un cantiere privato in prossimità dell’angolo fra via Principe Umberto e via Vittorio Veneto, lavori che interferiscono con quelli che erano previsti nel progetto di fattibilità. La necessità di avviare l'opera ha fatto rimodulare il progetto esecutivo, limitatamente al primo tratto della via, confermando le soluzioni già individuate. I lavori proseguiranno per tutto il tratto appena possibile, per il momento si va a intervenire sul primo isolato e i lavori assumono la valenza dell'intervento pilota. Il procedere per “tratti” servirà a ottimizzare e definire la scelta progettuale e la disposizione delle spaziature e relative destinazioni. «Il progetto approvato prevede di portare sullo stesso livello la strada carrabile ed i marciapiedi – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella – di asportare l’attuale pavimentazione a masselli e di realizzare un nuovo e più efficiente sistema di raccolta delle acque. Saranno posizionati vasi e fioriere a delimitare gli spazi tra la parte carrabile, quella pedonale e a parcheggi, con nuove sedute ed elementi di arredo urbano».