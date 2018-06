Nuovo look per la piattaforma sportiva polivalente del lungomare nord

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - La piattaforma sportiva polivalente, sita nel lungomare nord, nei pressi della pineta, è tornata a splendere. L’Amministrazione Comunale , infatti, ha provveduto alla riqualificazione della pavimentazione che risultava usurata e rovinata dal tempo e dagli agenti atmosferici.Molti erano i rappresentati dell’associazionismo sportivo che avevano chiesto al Sindaco Nazareno Franchellucci questo intervento e come promesso i lavori sono stati eseguiti.«Abbiamo voluto dare una risposta immediata e funzionale alle esigenze della comunità – spiega il primo cittadino - Durante la stagione estiva, inoltre, il campo polivalente è utilizzato non solo da residenti e associazioni sportive ma è anche notevolmente apprezzato da turisti per svolgere attività sportive e ricreative.Un nuovo spazio tutto rinnovato dove i nostri ragazzi potranno fare sport in sicurezza e confort. Una pavimentazione che riduce i rischi di traumi e migliora le performance sportive oltre che sostituire la vecchia oramai inadeguata, logora è piena di avvallamenti. Un risultato cercato , condiviso con le associazioni e ottenuto».Nello specifico i lavori di riqualificazione sono consistiti nell’applicazione di ben 3 strati di una resina acrilica bianca rinforzata con fibra di vetro e successivamente l’applicazione di ulteriori 3 strati di resina acrilica colorata per la finitura del campo. In più sono state realizzate tutte le segnature di entrambi i campi da gioco.I lavori si sono conclusi e pertanto la piattaforma è tornata ad essere fruibile da quanti vorranno approfittare di questo spazio tutto nuovo per i loro momenti di sport e svago.