Sfondano con l'auto il garage di un'abitazione Grave il conducente

PORTO SANT'ELPIDIO - Ore 20.30 un'auto impazzita da via Arno fa ingresso a tutta velocità in via San Giovanni Bosco diretta verso mare e senza frenare praticamente sfonda un garage di un'abitazione.Grave il conducente, ferita lievemente la passeggera,entrambi trasportati all'ospedale Murri di Fermo dopo le prime cure sul posto. Sul posto due ambulanze della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio con l'automedica 118 i vigili del fuoco di Fermo: I feriti: lui della Corva, lei coetanea di Lido di Fermo.L'auto, una Dacia Duster. Sul posto la Polizia stradale di San Benedetto del Tronto.