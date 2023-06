I dipendenti rischiavano continue scariche elettriche: maxi multa e denuncia per il titolare di un'azienda a Porto San'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Nell'azienda i lavoratori erano costantemente in pericolo: la mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza metteva i dipendenti a rischio di scariche elettriche che ne avrebbero potuto provocare anche la morte. Per questo motivo è stato denunciato il titolare di una azienda specializzata nella lavorazione di pellami con sede a Porto Sant'Elpidio.

Il blitz nell'azienda è avvenuto nei giorni scorsi da parte del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Ascoli, in stretta collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo: nel corso di un'attività ispettiva, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria un imprenditore di nazionalità cinese, classe 1990.

Le violazioni contestate riguardano l'omesso aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dall'art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/2008, e la presenza di pericolo di elettrocuzione per i lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 80 co. 3 D.Lgs. 81/2008. A seguito delle indagini svolte con attenzione e professionalità, sono state elevate ammende ammontanti a 16.000 euro.