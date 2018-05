Colpo di fucile al volto dopo la lite Donna muore mentre aspetta i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Colpita al volto da un colpo di fucile, una donna è morta mentre aspettava l'arrivo dell'eliambulanza. Una lite si è trasformata in tragedia, a spararle sembra sia stato il marito: è successo in un'abitazione in contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio. Immediatamente allertati i soccorsi ma la donna è morta prima dell'arrivo dell'eliambulanza.