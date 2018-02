Blitz di polizia e vigili urbani in bar e locali della costa 22 le persone segnalate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ieri sera dopo le 22 è scattato un blitz in diversi locali della costa, bar in particolar modo. Il Commissariato di Polizia ha fatto le pulci ai locali con il supporto della Polizia Municipale. In via Marina i controlli sono andati avanti per un paio d’ore e il bilancio al momento ammonta a cinque locali ispezionati e 22 persone segnalate a vario titolo tra gli avventori di bar e locali. Al lavoro con le pattuglie della Polizia gli agenti della guidata dal comandante Luigi Gattafoni anche lui sul posto. Ma in queste ore continuano i sopralluoghi di Commissariato e Guardia di Finanza in particolare nella zona più a sud di Porto Sant’Elpidio.