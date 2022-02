Porto Sant'Elpidio festeggia i 70 anni dall'autonomia, in cielo anche le Frecce Tricolori

PORTO SANT’ELPIDIO - La pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica militare a Porto Sant’Elpidio quest’estate. Parliamo di una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale. A dare informazione della novità con grande soddisfazione è l’assessore Patrizia Canzonetta che informa su quanto è emerso martedì sera.



La comunicazione

«Dalle pagine ufficiali dell’Aeronautica Militare e dell’Aero Club d’Italia abbiamo appreso, leggendo il calendario delle esibizioni delle Frecce Tricolori 2022, che la richiesta avanzata dal Comune di Porto Sant’Elpidio e dell’Aeroclub Picenum nell’estate scorsa è stata accettata – dice l’assessore – quindi, salvo variazioni successive, il 20 agosto la pattuglia acrobatica nazionale del 313° Gruppo addestramento acrobatico dell’Aeronautica militare più nota al pubblico con il nome di Frecce Tricolori farà tappa nella nostra città». Per il sindaco Nazareno Franchellucci è «un evento unico per Porto Sant’Elpidio, un evento che s’inserisce perfettamente all’interno dei festeggiamenti per i 70 anni dell’autonomia di Porto Sant’Elpidio». In pratica quest’anno ricorre il settantesimo anniversario della nascita del Comune come ente autonomo e si prepara dunque la festa. A breve, anzi, saranno ufficialmente presentate le iniziative che si stanno organizzando in proposito. Nei prossimi giorni, fa sapere sempre l’amministrazione comunale, «ci sarà occasione di incontrare i rappresentanti dell’Aeroclub Picenum per pianificare tutti i dettagli e costruire un calendario di eventi collaterali collegati al passaggio delle Frecce nella nostra città». Le acrobazie delle Frecce Tricolori sono altamente spettacolari. Durante le esibizioni la formazione della pattuglia acrobatica è composta da 9 velivoli denominati “Pony” targati ognuno con un numero da 1 a 10.



Il particolare

Il nominativo “Pony” fu coniato dall’allora capitano Zeno Tascio per ricordare il cavallino di Francesco Baracca che costituisce l’insegna del 4º Stormo, all’epoca 4ª Aerobrigata che si stava preparando ad assumere l’incarico Pan per il 1961. I velivoli possono essere, a seconda delle esigenze del reparto, anche 11 in totale, comprendendo la figura del responsabile dell’addestramento acrobatico.

