Caccia all'Amuchina: provano il furto alla fabbrica di detergenti, messi un fuga dall'allarme

PORTO SANT'ELPIDIO - Hanno tentato di rubare da Ecoline Group in via Dei Mestieri nella zona industriale di Porto Sant’Elpidio e risulta questo solo l’ultimo dei ripetuti raid nell’azienda negli ultimi tempi, pare almeno una dozzina di colpi. I titolari non vogliono rilasciare dichiarazioni, dicono solo che è stato un tentato furto. Ieri mattina c’è stato il sopralluogo dei carabinieri con la squadra scientifica per cercare di risalire ai ladri che non sono riusciti nell’intento.

LEGGi ANCHE:

Notte da incubo: sale in casa dell'uomo che le offre droga, ma la violentano in quattro

Un chilo di hashish, oppio cocaina e una montagna di soldi: arrestato nel bazar della droga

Si tratta ora di capire chi poteva avere interesse a rubare nella struttura che, tra le altre cose, produce detergenti. In questi giorni di ricerca spasmodica dell’Amuchina e disinfettanti vari viene da pensare al furto con ricettazione, ossia alla vendita di prodotti che stanno andando a ruba sul mercato nero. Potrebbe però anche essersi trattato di balordi, gente del posto un po’ sgangherata che mette a segno un colpetto qua e là ogni tanto per sbarcare il lunario. Ipotesi non trascurabile anche questa, visto il reiterarsi di queste azioni nella zona. Resta il portone d’ingresso danneggiato, hanno cercato di scassinarlo con un piede di porco o qualcosa di simile, scattato l’allarme c’è stata la fuga dei malviventi, sembrerebbe una coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA