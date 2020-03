Un chilo di hashish, oppio cocaina e una montagna di soldi: arrestato nel bazar della droga

URBINO - Più di un chilo di hashish, ma anche oppio, cocaina e soldi, tanti soldi: arrestata dalla Polizia di Urbino una vecchia conoscenza dopo che in casa gli è stato trovato un vero e proprio bazar della droga.

Al termine di attività di indagine effettuata da personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Urbino e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, è stato tratto in arresto un trentasettenne del luogo, già conosciuto alle forze dell’ordine, perché colto nella flagranza del delitto di detenzione ai fini di spaccio di una ingente quantità di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione a Trasanni di Urbino sono stati rinvenuti 1.031 grammi di hashish, 35,35 grammi di oppio, 46,13 grammi di cocaina, 5.985 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, e materiale per il confezionamento. E’ importante sottolineare l’imponente giro di affari realizzato dalla persona arrestata, che pone tale indagine tra le più importanti avvenute negli ultimi anni in ambito locale, con il coinvolgimento di decine di clienti. L’arrestato nel pomeriggio di ieri è stato sottoposto a giudizio con rito abbreviato; convalidato l’arresto, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

