I proprietari di casa dormono, i ladri trafugano soldi e gioielli

PORTO RECANATI - Furto nella centralissima via Campanella. Ladri si introducono in un appartamento al piano terra di una coppia di portorecanatesi e portano via soldi e gioielli. E’ accaduto nel cuore della notte senza che i coniugi si accorgessero di nulla. A dare l’allarme, ieri mattina, l’uomo che ha trovato il cofanetto dei gioielli di casa completamente vuoto in cucina.



«Mio padre si era appena alzato quando in cucina ha trovato stranamente il cofanetto dei gioielli di famiglia sul tavolo e completamente vuoto- racconta la figlia- Inizialmente ha pensato che mia mamma avesse spostato i suoi gioielli e se lo fosse scordato lì. Poco dopo, invece, nella sala da pranzo c’erano tutti i cassetti della credenza aperti e all’appello mancavano anche una settantina di euro da un cassetto dove solitamente i miei genitori lasciano qualche soldo per eventuali emergenze . Così ha svegliato mia madre e si sono iniziati ad insospettire. Quando sono arrivata anche io ci siamo accorti che una finestra nel retro era stata forzata ed era rimasta aperta». La figlia, che abita nella stessa palazzina, ha immediatamente chiamato i carabinieri della stazione di viale Europa che hanno effettuato un sopralluogo nell’appartamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA