PORTO SANT’ELPIDIO - Incidente mortale a Porto Sant’Elpidio, tragedia nella notte sulla Statale Adriatica al confine con Civitanova. A perdere la vita Abdelali Soukratte, 32 anni, algerino nato in Italia e residente a Montegranaro. Il giovane era in sella a uno scooter Yamaha TMax e viaggiava verso nord quando, intorno alle 22.15, all’altezza dell’azienda di autotrasporti dei fratelli Cartechini, è avvenuto il violentissimo impatto frontale con una Volkswagen Golf grigia metallizzata guidata da G.B., 60 anni, nato a Spoleto. L’uomo, dopo l’incidente, ha accusato un malore ed è stato trasportato all’ospedale Murri di Fermo.



La ricostruzione



L’auto viaggiava in direzione opposta a quella dello scooter, da nord verso sud, e un testimone avrebbe riferito di aver visto la vettura fare inversione prima dello schianto. Delicata la dinamica, tutta da ricostruire. Dirimente sarà la videosorveglianza che farà chiarezza sull’accaduto: resta la tragedia dell’ennesimo incidente mortale. La Statale Adriatica d’estate diventa un campo di battaglia. Disperato il padre del giovane, che ha raggiunto il luogo dell’incidente immediatamente appresa la notizia, sul posto anche i titolari dell’officina di Civitanova dove lavorava la vittima, sempre lungo la Statale. Sul posto anche il sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella e l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina, poco dopo anche il vicesindaco Andrea Balestrieri. Purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare, sono stati vani i tentativi di rianimarlo. Nello schianto è stato sbalzato in aria ed è finito a terra a diversi metri di distanza. Chiuso il tratto di strada, interdetto al traffico, si sono svolte tutte le operazioni di soccorso da parte del personale medico-infermieristico con l’automedica di Sant’Elpidio a Mare e di Civitanova e l’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio.



L’ospedale



L’automobilista è stato trasportato all’ospedale per accertamenti, la salma della vittima è stata trasferita all’obitorio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo e il carro attrezzi del soccorso stradale per rimuovere i mezzi incidentati dalla strada. I rilievi sono in capo alla polizia municipale di Porto Sant’Elpidio, erano presenti il comandante Luigi Gattafoni e il vicecomandante Spartaco Galieni. A supporto della municipale c’erano due volanti della polizia di Civitanova e Ascoli.La vittima lavorava dunque in un’officina di Civitanova, viveva con la famiglia, il padre è una persona molto conosciuta e stimata a Montegranaro, come tutta la famiglia, padre madre e tre figli, una famiglia perfettamente integrata nella comunità veregrense. Il padre della vittima lavora alla Tecneco Service, che gestisce la raccolta differenziata e l’ecocentro a Montegranaro.



La stima



Il sindaco Endrio Ubaldi è affranto ed esprime il dolore di un’intera comunità per l’accaduto: «Ho appreso la tragica notizia – dice Ubaldi –: conosco bene il padre del giovane, una persona molto conosciuta, molto disponibile, una persona squisita. Formulo le più sincere condoglianze mie e dell’amministrazione comunale da parte del responsabile del cantiere della Tecneco. Dispiace tantissimo. E’ un periodo che a Montegranaro, purtroppo, ci sono tante giovani vite spezzate. In questo caso è il primo incidente stradale in una città vicina a noi che ha la portata di una tragedia. D’estate lo scooter è normale usarlo, non ho parole, ho appreso la notizia nella notte che c’era stato l’incidente, sono rimasto veramente costernato. Esprimo tanto dolore e tanta vicinanza alla famiglia».