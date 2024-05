PEDASO «Le tragiche modalità in cui ha perso la vita Giampiero non ci restituiranno mai più pace, ma confidiamo nel lavoro della magistratura per fare piena luce su quanto accaduto, affinché si faccia giustizia nei confronti dei responsabili». A dirlo sono i familiari di Giampiero Larivera, 54 anni, che secondo quanto ricostruito finora sarebbe stato investito e ucciso dal suo amico e coetaneo Silvano Asuni, residente a Monterubbiano, al termine del concitato episodio che seguì la lite fra i due e un loro amico, A.A., con un gruppo di giovani. Asuni è ai domiciliari per omicidio, ma a mano a mano emergono nuovi particolari e ora, dopo l’autopsia su Larivera, si confida sulle perizie disposte dalla Procura.

L’esame

Ieri è stata effettuata quella sull’auto mentre domani un tecnico prenderà in esame le immagini dei nuovi video acquisiti dagli inquirenti. Asuni è difeso dall’avvocato Isabella Capriglia e, per ora, si attendono questi risultati per prendere altre iniziative. Dal canto loro rompono il muro di silenzio i familiari della vittima che, dopo essersi trincerati nel silenzio in questi giorni di dolore, inviano un ringraziamento a tutti coloro che sono stati loro vicini. «Ma desideriamo allo stesso tempo - scrivono - chiedere rispetto e silenzio in attesa degli sviluppi. Purtroppo, in questi giorni, oltre a tanti bei gesti di vicinanza e conforto ricevuti, davvero molto toccanti e che ci hanno tanto aiutato, ne abbiamo dovuti subire anche di negativi. Si è commentato in maniera irrispettosa quanto accaduto, basandosi su semplici supposizioni, senza che l’intera vicenda sia stata chiarita dagli inquirenti. Tuteleremo con tutte le nostre forze l’onorabilità e la memoria di Giampiero, nei confronti di chiunque lo offenda».

Gli sviluppi

Per fare piena luce su quanto accaduto gli stessi familiari si sono affidati allo studio Giesse che già ieri, con un proprio perito esperto nella ricostruzione di dinamiche di sinistri stradali, è intervenuto nelle prime operazioni peritali disposte dalla Procura. Per il procedimento penale è stato invece nominato il legale fiduciario di Giesse, l’avvocato Matteo Restuccia. L’obiettivo è fare chiarezza su quanto avvenuto anche sulla base dei risultati dell’autopsia svolta dal medico legale Alessia Romanelli e dal tossicologo Rino Froldi, secondo la quale la morte sarebbe dovuta a uno schiacciamento del torace, mentre non si sarebbero riscontrate lesioni agli arti.