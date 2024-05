PORTO SANT'ELPIDIO - Domani alle 12 sarà inaugurata la rotatoria intitolata a Bepi Moro, portiere della nazionale italiana di calcio, con una carriera che lo ha visto protagonista tra i pali in diverse squadre di serie A. Di origini trevigiane, Moro terminò la sua carriera agonistica a Porto Sant’Elpidio coprendo i ruoli di allenatore e giocatore per le squadre locali e rimase in città fino alla morte avvenuta nel 1974. Dopo l’approvazione unanime in Consiglio comunale di una risoluzione per intitolare uno spazio pubblico allo sportivo, si è individuata la rotatoria all’inizio di via Trieste adiacente la pineta, che recherà una targa con il nome di Moro.

APPROFONDIMENTI LA PROMOZIONE Ciao ciao campanili: patto fra i Comuni del fermano a caccia dei turisti. E cambia anche il sito internet

L’orario

Domani pomeriggio alle 17 su iniziativa del figlio Flavio e con la collaborazione di Confartigianato, al polo culturale Gigli si svolgerà poi un convegno dedicato alla vita e alle imprese sportive del portiere. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimiliano Ciarpella, dell’assessore allo Sport Enzo Farina e del vicepresidente regionale di Confartigianato Lorenzo Totò interverranno il giornalista sportivo Giorgio Martino, il critico letterario Massimo Raffaeli, curatore del libro di Mario Pennacchia “La vita disperata del portiere Moro”, il giornalista Luigi Guelpa, autore del libro “Li chiamano anche portieri”. E ci saranno Danilo Zanetti, autore del volume “Il portiere che parava i rigori. La storia sportiva di Bepi Moro”. Ci saranno anche gli ex portieri e allenatori Fabio Brini, Andrea Armellini e Stefano Leoni, prevista la partecipazione straordinaria dell’ex giocatore di nazionale e Juventus Stefano Tacconi. «Fa piacere che si sia arrivati a compimento di un percorso per celebrare una figura che ha legato la seconda parte della propria vita alla nostra città, inserendosi nel tessuto sportivo, sociale ed economico – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella commentando l’iniziativa –: Moro è ricordato come uno dei più brillanti portieri della sua epoca e merita un riconoscimento». Il figlio del calciatore, Flavio Moro aggiunge «a 50 anni dalla scomparsa di mio padre, sono orgoglioso che la città abbia voluto intitolargli uno spazio, ci tengo a parlare di lui e approfondire la sua storia. È stato portiere della nazionale, ha partecipato al mondiale del 1950, ha militato nel Torino dopo la strage di Superga e detiene ancora il primato di calci di rigore parati, ben 46 su 62 in carriera».

L’intesa

Milena Sebastiani, referente di Confartigianato ha accettato «con piacere di collaborare all’organizzazione del convegno, mi lega una lunga amicizia a Flavio Moro, sarà una giornata interessante quella di domani, con ospiti di prestigio» la chiosa. Per un appuntamento che rinnova l’impegno della città a rendere omaggio ai suoi figli più illustri.