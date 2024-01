Porto San Giorgio, lancio di bottiglie e cestini, bici danneggiate: 4 ubriachi seminano il panico nella zona della stazione

PORTO SAN GIORGIO - Si riaccende l’allarme per le violenze e le risse. L’ultima segnalazione riguarda la tarda serata di mercoledì scorso con urla e danneggiamenti di biciclette in via Crispi. C’è stato anche un lancio di bottiglie contro le mura di alcuni palazzi e la stazione ferroviaria. I protagonisti sarebbero quattro giovani stranieri, probabilmente magrebini e probabilmente ubriachi, che hanno finito per seminare il panico. Scattate le indagini dei carabinieri. Uno dei giovani ha anche afferrato un cestino dell'immondizia della sala d'attesa della stazione e dalla finestra l'ha lanciato verso la piazza.