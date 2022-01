Dalle telecamere agli asfalti, nuova mappa per i cantieri: ecco il programma per il 2022

PORTO SAN GIORGIO - Sicurezza e lavori pubblici in pole position per il nuovo anno. Manutenzione delle strade, ripristino dei parcheggi e pulizia in varie zone della città. Sono questi gli interventi previsti in agenda per l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio che fanno seguito agli impegni presi a fine anno, con somme cospicue già stanziate.

Con la fine dell’anno è stata ultimata anche l’installazione delle telecamere per la tutela e la salvaguardia delle mura castellane, spesso diventate teatro di ritrovi giovanili che minano il decoro e l’ordine in zona.



Con l’investimento di 25mila euro si punta a un maggiore controllo della zona di particolare pregio storico architettonico. Dopo la ritinteggiatura anche delle mura imbrattate dai writer, nelle prossime settimane si provvederà anche alla pulizia della passeggiata. L’intervento è già stato previsto a completamento dell’opera in zona, dove i sampietrini della passeggiata necessitavano da anni di rinnovata manutenzione. In via di conclusione anche l’intervento in via dei Giochi Olimpici, dove a questo punto mancherebbe solo la segnaletica orizzontale. La zona accoglierà infatti un’ulteriore pista ciclabile, per guardare sempre più alla mobilità dolce in un approccio che coinvolga tutto il territorio comunale.



L’intervento prevedeva, in via Martiri di Cefalonia, il proseguimento della pista ciclabile. Si è proceduto quindi con la realizzazione di un altro tratto di corsia ciclabile e dalla metà di via dei Giochi Olimpici, fino all’intersezione con la strada che porta al Palazzetto è stato rifatto completamente il manto stradale e la pista è stata dotata di un cordolo. Ora manca solo la segnaletica orizzontale che verrà completata a partire dai prossimi giorni. Atteso l’intervento da più di 400mila euro, che si suddivide in 270mila euro destinate alle strade e di 110mila euro destinate invece ai parcheggi. L’intervento è previsto sempre per l’inizio dell’anno, quando verrà espletata la gara per l’affidamento dei lavori. Quanto ai lavori di manutenzione di strade e asfalti, si attenderà che si alzino le temperature perché quelle attuali sono troppo basse per effettuare lavori inerenti agli asfalti. Nel frattempo, oltre alle vie già individuate, verrà fatto un computo metrico per includere altre vie da tenere monitorate in fatto di manutenzione.



I parcheggi che sono invece finiti sotto la lente e che verranno sistemati saranno quelli di piazza Gaslini, viale dei Pini e via Magellano, molti dei quali presentano disconnessioni legate alle radici delle piante. Subito dopo le festività e la rimozione dell’albero di Natale, l’assessore Andrea Di Virgilio, ha fatto sapere che si provvederà alla pulizia straordinaria di piazza Matteotti. Sempre con il nuovo anno è previsto l’intervento per 50mila euro destinato ai giochi nei parchi di tutta la città. Sono già stati affidati i lavori a due ditte, una si occuperà del ripristino dei giochi rotti o danneggiati e l’altra dei giochi da aggiungere e sostituire.

