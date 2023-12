PORTO SANT’ELPIDIO Dall’ex Orfeo Serafini all’ex Fim, finisce in consiglio la questione dei parcheggi tra le due aree più attenzionate del momento. A portare l’argomento sul tavolo di villa Murri è stato il capogruppo del Laboratorio Civico blu Gian Vittorio Battilà che, nell’ultimo consiglio, ha interrogato il sindaco sulla riqualificazione dell’Orfeo Serafini, area del lungomare centro ad oggi adibita a parcheggio e ad eventi secondo necessità. La zona attigua agli stabilimenti balneari Tropical e Veliero. L’area è recintata per i lavori, dai primi di settembre, lavori che dovrebbero concludersi il Primo agosto 2025. Importo dell’appalto di 3,1 milioni, progetto esecutivo approvato dalla precedente amministrazione il 12 maggio. Battilà, preoccupato per la ricaduta dei lavori sull’estate 2024 e 2025, in quanto non si potranno utilizzare i parcheggi dove c’è il cantiere, invita l’amministrazione ad attivarsi con la proprietà della Fim per avere la libertà di fruire di un’area da adibire a parcheggio, Si tratta di 20mila mq di proprietà del Comune ma inaccessibile perché recintata, in attesa della bonifica.

La richiesta

Nell’occasione Battilà chiede come sarà l’Orfeo Serafini, come l’aveva ipotizzato la precedente amministrazione o cambierà qualcosa? Ricordiamo che c’è un finanziamento con fondi del Pnrr. Il sindaco Massimiliano Ciarpella informa del dialogo aperto con la Soprintendenza «per modifiche non sostanziali, ma strategiche, per una migliore fruizione». Si tratta di preservare la piazza a mare con più verde e, anziché due blocchi per la tribuna in cemento tra due chalet, un blocco unico spostato a nord, sulla parte piastrellata. Il Comune il 24 novembre ha inviato una richiesta alla Soprintendenza per ottenerne il parere e ai primi di gennaio dovrebbe arrivare la risposta ma è un proforma, dato che i contatti che ci sono stati finora hanno portato il Comune a fare una richiesta in base ai suggerimenti della stessa Soprintendenza. Quindi la tribuna sarà un monoblocco tipo anfiteatro da 600 posti a sedere. Il retro della gradinata sarà coperto da vegetazione che degraderà a prato, il giardino delle essenze si sposta verso la pista ciclabile, per lasciare la zona centrale libera per parcheggi ed eventi. Sarà mantenuta un’area libera tra i due stabilimenti e il parcheggio a sud, con pannelli fotovoltaici, si aggiunge un tratto di pista ciclabile e saranno mantenuti i percorsi pedonali, ma si prevedono giochi a terra e un’area ombreggiata. In quanto alla Fim, il sindaco dice «intendiamo riqualificare l’area parcheggio del lato nord e per la fascia di 20/30 mq di via Faleria, verso il mare, intendiamo avviare un dialogo con la proprietà per far arretrare di qualche metro la recinzione, così che sia possibile parcheggiare in sicurezza a bordo strada. Saremo vigili, su questo e sulla bonifica» conclude Ciarpella.