Porto San Giorgio, sgomento in città: trovata senza vita nella sua abitazione. Era la titolare del Caffè Roma

PORTO SAN GIORGIO Una donna di 54 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione a Porto San Giorgio questa mattina. Si tratta di Betty Gasparroni, molto conosciuta in città, titolare del Caffè Roma, attività che si trova in viale Don Minzoni.

L'allarme

L'allarme è scattato intorno alle 8.30, sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Azzurra e del 118 oltre che la Squadra Mobile ma per la donna non c'era ormai più nulla da fare. Da chiarire le cause del decesso anche se sul corpo non ci sono segni di violenza e l'ipotesi più probabile è che la donna sia stata stroncata in casa da un malore.