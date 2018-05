La polizia sequestra due auto senza i titoli per sostare in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Una Mercedes e un’Opel sono state sequestrate dalla poklizia stradale perché mancanti dei titoli per sostare lungo la strada: è il risultato di un’attività di pattugliamento notturno della polizia stradale, avvenuto in viale dei Pini a Porto San Giorgio. Forse le due auto avevano l’assicurazione scaduta o la revisione non in regola. I due mezzi, una volta sequestrati sono stati rimossi con l’ausilio del carro attrezzi. I residenti della zona: «Quando ci sono controlli ci sentiamo più sicuri».