Notti esagerate, scoppia un’altra rissa: due feriti, un ragazzo portato in ospedale

PORTO SAN GIORGIO - C’è chi ci scherza su: a che ora è la prossima rissa? La violenza scoppia puntuale nelle notti più calde dell’estate, quelle che portano dal sabato alla domenica. Lo stesso è avvenuto anche l’altra notte, con un parapiglia che ha visto coinvolti, in maniera più o mendo diretta, circa 30 giovani di cui uno costretto a ricorrere alle cure della Croce Azzurra.

Teatro dell’episodio il lungomare Gramsci e piazza Mentana. La rissa è scoppiata intorno alle 3 e l’allarme è stato lanciato da alcuni passanti e residenti che hanno anche udito il rumore di alcuni vetri in frantumi. Sul posto le forze dell’ordine, mentre i volontari della pubblica assistenza hanno medicato e poi portato al pronto soccorso del Murri il ragazzo ferito, comunque in maniera lieve.



Anche un altro ragazzo avrebbe riportato ferite ancora più lievi per le quali non è stato necessario il trasporto all’ospedale di Fermo. La rissa durante una delle solite notti di festa con il lungomare, ma in parte anche il centro, strapieno di ragazzi che hanno sciamato da un locale all’altro concentrandosi in particolare davanti a piazza Bambinopoli e fra questa e il bivio per via Oberdan.



Porto San Giorgio continua ad attirare centinaia di giovani anche dai centri vicini, segno che i locali e le attrazioni funzionano. Ma appare complicato, malgrado i controlli sempre più capillari, debellare questi fenomeni. Inutile anche l’ordinanza che vieta di recarsi in spiaggia dopo le 22. Secondo le prime ricostruzioni, ma già la polizia ha iniziato a raccogliere alcune testimonianze, tutto sarebbe nato da alcuni apprezzamenti nei confronti di una ragazza che fa parte di uno dei due gruppi contrapposti. Frasi che risalgono però allo scorso weekend. Durante la settimana, anche attraverso i social, la rabbia è montata e poi è sfociata nella rissa. In corso le indagini, non si escludono denunce.

