PORTO SAN GIORGIO - Pensare ai suoi adorati cani, come avrebbe voluto lei. Il giorno dopo il dolore per l’improvvisa morte di Betty Gasparroni, il primo pensiero di chi l’ha conosciuta ed ha condiviso con lei l’amore per gli animali è stato quello di trovare una casa per i due boxer che vivevano con la barista. I due quattrozampe erano al fianco della donna ormai esanime, quando i militi della Croce Azzurra, sabato mattina, sono riusciti ad entrare in casa, compiendo la macabra scoperta. Ad attivarsi in prima persona è Gessica Durante, che ha lanciato un messaggio attraverso i social, per trovare una collocazione a Rebecca e Zenzero.

La prima era con Betty sin da cucciola ed ora ha tre anni, è sterilizzata. Il secondo era arrivato a casa Gasparroni da appena un paio di mesi, ha 10 anni e, scrive la Durante, «il destino lo ha reso un boxer pensieroso, ma bello come il sole, buono, ubbidiente. Bisogna asciugarsi le lacrime, prendere un bel respiro e fare quello che Betty avrebbe voluto: mandare in famiglia i suoi amati boxer! Vi prego non è più il momento della commiserazione!». L’ideale sarebbe trovare una famiglia disposta ad accogliere insieme i due cani, ma si valutano anche richieste di adozione singola. «Nessuno dei due uscirà dal box se non ne escono assieme – promette l’amica di Betty - Aiutatemi a fare un miracolo. Si affidano in tutta Italia».