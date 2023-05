PORTO SAN GIORGIO - Donne in cammino per la tredicesima edizione di Donna Rosa. L’evento tornerà sul lungomare Gramsci domenica per far sentire la voce di una manifestazione del territorio che non è solo sportiva ma punta alla sensibilizzazione sulle tematiche oncologiche. Domenica, iscrizioni a partire dalle 8 e partenza alle 10, da piazza Bambinopoli, per l’iniziativa che nelle passate edizioni ha raggiunto fino a 1.300 presenze.

La solidarietà



Parte del ricavato della manifestazione, viene devoluto come sempre all’ospedale di Fermo. Il percorso prevede la partenza dal centro in direzione sud e ritorno, per un totale di 5 chilometri. Magliette rosa per le donne e t-shirt bianca per gli uomini con scritto «rispettiamo le donne». La quota d’iscrizione sarà di 10 euro, per evitare di fare la fila il 7 maggio, sarà possibile prenotarsi nei giorni precedenti presso: Sport Lab a Porto San Giorgio, Perla Nera a Capparuccia, parrucchieria New Look a Fermo, Biogoccia a Porto San Giorgio, Tabacchi Silvano a Salvano. Il comune di Porto San Giorgio e l’assessorato allo sport, non potevano che dire «presente», come spiegato dal sindaco Valerio Vesprini: «Abbiamo scelto di riproporre la camminata per il risvolto sociale e per la donna, fulcro della nostra società».

Lungomare Gramsci

All’Asd Valtenna, piace la location del lungomare Gramsci «che rappresenta il fiore all’occhiello del territorio -ha spiegato la presidente, Doriana Valori- un percorso completamente chiuso al traffico, per correre e camminare. Speriamo in una bella giornata di sole per dire che il vivere sano e il camminare, sono le basi della vita e della crescita della persona e con l’avanzamento dell’età bisogna essere sempre attivi, movimento e socialità sono importanti». Dal 2016, l’Anpof partecipa all’iniziativa, come ha ricordato la presidente, Michela Vitarelli: «Sarà una giornata leggera anche per noi volontari che siamo a stretto contatto con i malati oncologici e cerchiamo di portare il contributo della comunità».

Maria Lina Vitturini presente

Dall’assessorato allo sport, Fabio Senzacqua ha rimarcato: «Teniamo molto a questa manifestazione. Invitiamo tutte le donne e gli uomini a partecipare per goderci il lungomare e una camminata sul nostro territorio». Domenica, in prima linea ci sarà come ogni anno, Maria Lina Vitturini, dalla Commissione regionale Pari Opportunità: «Una manifestazione che non è scontata, importante per il territorio e che richiama tantissime donne. Per noi è un appuntamento assodato, occupandoci del mondo femminile a 360 gradi, servono incentivi al coinvolgimento su sport e salute anche per una semplice camminata, la cui partecipazione sarà devoluta al reparto oncologico. La commissione è impegnata su questo fronte e invitiamo tutti al convegno del 4 maggio alla sala Imperatori dal titolo “L’approccio di genere alla salute” che sarà seguito da altri appuntamenti in fatto di violenza di genere».

Era presente la delegata del Coni, Cristina Marinelli a parlare di «sport come azione di prevenzione fondamentale per la salute». È intervenuto anche Gianpietro Cappella, Asc Marche che da diversi anni collabora e muove questa manifestazione: «Vogliamo ampliare il concetto di camminata per accrescere lo sviluppo sociale e solidale che promuove benessere». In rappresentanza di Marca Fermana, Annalisa Cerretani, ha detto: «Non abbiamo esitato ad essere presenti. La voce della nostra provincia deve essere unanime». Da Ponzano di Fermo, era presente Diego Mandolesi per «un’iniziativa non solo di senso sportivo ma di senso più ampio».