Torna Castelloween, la festa più amata dai bambini. De Luna: «Funziona la sinergia con i commercianti»

PORTO SAN GIORGIO - Appuntamento domenica prossima con Castelloween. Sarà un ritorno atteso, per un format consolidato e gradito alla città, motivo per cui, a parte la sosta forzata per la pandemia, si ripete ormai da 10 anni. C’è una certa impazienza, per la prima vera manifestazione che si svolge in autunno e apre le danze in vista delle festività natalizie.

«Il lavoro degli assessorati ha trovato una sintesi produttiva con i commercianti affinché questo evento potesse riprendere dopo lo stop forzato - spiega l’assessore al Commercio, Christian De Luna - . Castelloween è ormai divenuto un format e propone attività per tutti, dai più piccoli fino agli adulti». Animatori in corso Castel San Giorgio e piazza del teatro e intrattenimento anche in piazza Matteotti. Per l’occasione ci saranno trampolieri, animatori, laboratori creativi per bambini, musica e spettacoli dal vivo invaderanno corso Castel San Giorgio e il centro città.

L’impegno

La manifestazione è stata curata dagli assessorati al Commercio, Turismo e Politiche sociali e si svilupperà nel pomeriggio, in varie zone del centro cittadino. Corso Castel San Giorgio si trasformerà in un luogo di suggestioni, così come la manifestazione richiede, con allestimenti e addobbi legati alla festa di Halloween. Finalmente è ripartita la macchina organizzativa, promuovendo eventi e intrattenimento, nel rispetto di tutte le normative anti Covid. Si tratta di appuntamenti organizzati in supporto alle attività commerciali. Maghetti e streghette in cerca di dolci potranno girare per la città a partire dal primo pomeriggio a chiedere «dolcetto o scherzetto» dalle 16 alle 18,30. I bambini piccoli, dai 5 ai 10 anni, avranno la possibilità di partecipare in piazza del Teatro al laboratorio Jack o’ Lantern curato dalla ludoteca Amici di Lucignolo e dalla cooperativa Il Faro (per i quali la prenotazione è obbligatoria al numero 329 4870502). In piazza Matteotti, sempre nella stessa fascia oraria, l’associazione culturale Le superteppe allestirà il laboratorio Scaccia incubi (prenotazioni al 331 1801311), per un intrattenimento a 360 gradi di tutte le fasce d’età.

La scelta

L’animazione, con spettacoli e trampolieri, sarà itinerante nelle principali zone cittadine, la Compagnia del Ramino si sposterà tra corso Castel San Giorgio, viale Buozzi e piazza Matteotti. In serata, a partire dalle 22 fino a tarda notte, è prevista musica con il dj set di Lollo dj in corso Castel San Giorgio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA