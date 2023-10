PORTO SAN GIORGIO - Successo confermato per Castelloween. Location da brivido in tutto il quartiere di Castel San Giorgio e allestimenti che salivano fino all’arco del diavolo. Vincente la scelta del filone su Edgar Allan Poe con il coinvolgimento delle scuole. La festa è per i bambini ma ormai è diventata un’abitudine anche per gli adulti che sono felici di accompagnarli in questa giornata di maschere e paura.



Il maltempo



Il vento forte della notte precedente, ha rischiato di minare la riuscita dell’iniziativa e la predisposizione degli allestimenti da parte della Pro Loco. Per fortuna il vento si è fermato e verso le 17, i gruppetti di bambini hanno iniziato ad arrivare. La casa di Edgar Allan Poe si trovava presso la sala Castellani, dove lo scrittore era impersonato da uno dei membri della Pro Loco, Vittorio Quondamatteo. Suggestivo l’arco del Diavolo che si presentava con un grande cuore appeso alla volta, sullo sfondo dello spettacolo di Jump it dove i giochi di fuoco la facevano da padrone. Poco sotto il muraglione, è stato allestito anche il cimitero con tanto di bare. Un’altra location imprescindibile, per l’occasione, è stata la cartomante, contornata da tutta la simbologia dello scrittore. La presidente della Pro Loco, Giorgia Squarcia dice che «quest’anno la manifestazione è partita dal coinvolgimento delle scuole. Siamo andate nelle classi di tutto l’Isc Nardi dove abbiamo portato il laboratorio sulla paura durante il quale i bambini hanno parlato delle loro paure, abbiamo presentato Edgar Allan Poe. Alla fine di questi laboratori abbiamo dato ai ragazzi dei cartelloni sui quali hanno potuto esprimere le idee elaborate che abbiamo esposto all’interno della sala Castellani. È stato bello perché i bambini hanno tirato fuori, racconti, paure, ansie, scritte e disegni. Il nostro obiettivo era infatti quello di esorcizzare le paure e ci siamo riusciti grazie alla creatività dei bambini».



La cura



L’organizzazione dell’evento era a cura della Pro Loco e dell’Associazione delle idee. Quella di ieri è stata la seconda edizione per il nuovo direttivo della Pro Loco che quest’anno ha portato la novità dello stand dei dolci. L’assessora Carlotta Lanciotti ha commentato così il successo: «Quest’anno abbiamo potuto contare anche sull’allungamento del percorso, nella parte di Porto San Giorgio che si presta maggiormente a questo tipo di iniziative. Quest’anno, anche i laboratori nelle scuole, hanno contribuito a dare riscontri anche per le librerie». Come aveva predetto l’assessore al Commercio, Giampiero Marcattili, presenze sempre in crescita per la festa più amata dai bambini. In piazza del teatro, lo spettacolo del mago Cristian Pensieri è stato il fulcro del pomeriggio che come sempre ha catturato l’attenzione di tutti i bambini.



Gli appuntamenti



Grande spazio ai laboratori, a partire da quello a cura dell’Associazione per le idee con Javiera Castro Aste e William Timi, a quelli della ludoteca comunale e Gli amici di Lucignolo ma anche letture a cura della libreria La perdigiorno letture per i più piccolini. L’immancabile truccabimbi, mai così gettonato come per Halloween, a cura di Il mondo di Peter Pan. La festa è continuata per i più grandi, a partire dalle 21 e fino a tarda notte, con dj Lollo e il dj set in corso Castel San Giorgio, promosso dalle attività della zona.