Eseguita l'autopsia sul bimbo di 18 mesi morto in casa Questa mattina i funerali

FERMO - È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo del bimbo di diciotto mesi trovato morto nel suo lettino lunedì scorso a Porto San Giorgio. L’esame autoptico, eseguito dal patologo Giuseppe Sciarra, è stato disposto dalla procura fermana che ha aperto un fascicolo per chiarire le cause di un decesso che ha sconvolto la famiglia e commosso un’intera città. La procura vuole capire quali sono i motivi della morte del piccolo, così improvvisa, e fugare quindi ogni dubbio su eventuali responsabilità che, al momento non sono ipotizzate. I risultati dell’autopsia saranno resi noti tra 90 giorni. I genitori del piccolo, un coppia molto attiva in parrocchia e conosciuta in città, si sono accorti subito che il bimbo non respirava più e hanno dato l’allarme ma purtroppo all’arrivo dei sanitari era ormai troppo tardi. Per il bambino non c’era ormai più niente da fare. Subito dopo l’esame autoptico la salma del bimbo è stata messa a disposizione della famiglia che ha fissato i funerali per questa mattina alle 11 nella chiesa della Sacra Famiglia.