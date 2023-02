PORTO SAN GIORGIO - Il giovane violinista Valentino Alessandrini, 29 anni, fa il pieno sulla rete. Laureato al Conservatorio di Pesaro in violino con 110 e lode, è prof di musica alle medie di Fermo. Il video nel quale si esibisce, interpretando “Due vite”, l’ultimo successo di Marco Mengoni, ha raggiunto la bellezza di un milione e mezzo di visualizzazioni in soli 3 giorni. Il video è stato realizzato sulla spiaggia di Marina di Campofilone.

APPROFONDIMENTI FERMO Che Baraonda, centro strapieno per il Carnevale che unisce Fermo e Porto San Giorgio



Il commento



«La realizzazione fa parte del mio progetto musicale - spiega - per le cover suonate con il violino. Si tratta di brani attuali. Veniamo dalla settimana di Sanremo, un festival che apprezzo e alla fine del quale, ogni anno, estrapolo qualche brano. Quello di Mengoni mi aveva colpito perché è bellissimo. Mi sono innamorato di questa canzone e mi sono chiesto come sarebbe stato suonarla con il violino e così ho provato l’arrangiamento nel mio studio di registrazione». Il musicista ama realizzare video delle sue esibizioni in mezzo alla natura. Alessandrini è originario di Montefortino, vive ad Amandola e trascorre l’estate a Porto San Giorgio.

«Nel mio progetto - rimarca - inserisco questi video che sono un connubio tra la musica e la natura. Cosa che mi dà sempre grandi emozioni». Nei primi mesi dell’anno uscirà diverso materiale sui suoi canali social, poi penserà al tour estivo in tutta Italia, con diverse tappe nelle Marche, fino al prossimo ottobre.