Che Baraonda, centro strapieno per il Carnevale che unisce Fermo e Porto San Giorgio

FERMO - Centro strapieno oggi per il ritorno di Baraonda, il Carnevale che unisce Fermo e Porto San Giorgio. Dopo la sfilata in piazza del Popolo e per le vie del centro, nel pomeriggio sono stati premiati i migliori gruppi mascherati. Il primo posto, con l’assegnazione del Mengone d’oro, è andato all’Isc Ungaretti-Da Vinci di Fermo con “Le favolose avventure di Leonardo”, il secondo, con tanto di Mengone d’argento, alla scuola media Ungaretti-Da Vinci, classe IC e ID, di Fermo con “Mangia poco, mangia sano e il pianeta va lontano”, mentre l’ultimo gradino del podio è stato appannaggio dell’associazione sportiva di Fermo Tutto Danza Studio con “La fabbrica di cioccolato Umpa Lumpa”.

La sfilata

In precedenza i gruppi erano sfilati partendo con la contrada Pila di Fermo e il suo “Vivere a colori”, l’Isc Ungaretti-Da Vinci che ha poi vinto il Mengone d’oro, l’associazione di quartiere Cretarola-Scuola Mercatini di Porto Sant’Elpidio con “La bella e la bestia” e “Banda storta circus marching band”, la scuola media Ungretti-Da Vinci di Fermo vincitrice del Mengone d’argento, la contrada Torre di Palme-scuola Salvano con “Pac-Man - Catch me if you can”, il centro sociale di Salvano-scuola per l’infanzia di Salvano con “Keep calm m&m’s - Meglio mordere che muccicare” e “Mabo band marching band”, l’istituto Ungaretti-Da Vinci-Scuola primaria Monaldi di Montone a Fermo con “Monart”, l’associazione Tutto Danza Studio giunta terza, la contrada Campiglione con il carro allegorico “Grease”, il centro sociale San Marco Aps di Fermo con il gruppo “Superbonus 50%? 60%? 65%? 75%? 90%? 110%?... e sto!!!!” ispirato ai tormenti del governo sul taglio della misura per l’edilizia, l’associazione Ginnastica Victoria di Fermo con “La famiglia Addams” e “Mistrà funky marching band”, la scuola dell’infanzia Sapienza di Fermo con “Se ne piantassimo un po’ di più..... respiresti meglio anche tu!” e, infine, il Liceo artistico Preziotti-Licini (sezione Scenografia) di Fermo con “I guerrieri dell’arte”.