Affonda un'imbarcazione ormeggiata al porto: ecco cosa è successo

PORTO SAN GIORGIO - Sprofonda una imbarcazione che si trovava ormaggiata al porto di San Giorgio con la Marina che poi è intervenuta per la messa in sicurezza dell'area. Il natante dovrà essere recuperato, sollevato e rimosso dalla banchina anche se ancora non si conoscono i motivi dell'incidente. Sembra che il natante abbia inziato ad imbarcare acqua tra sabato e ieri ed è parzialmente affondato nella parte a poppa.