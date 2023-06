Ponzano di Fermo, deve scontare un condanna per spaccio: trovato e arrestato il pregiudicato

PONZANO DI FERMO - Deve scontare un condanna per spaccio di stupefacenti, arrestato dai carabinieri a Ponzano di Fermo un ricerato.

Si tratta di un pregiudicato fermano classe 1976, rintracciato e arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo. L'uomo dovrà espiare una pena definitiva residua di reclusione per un anno, otto mesi e otto giorni, comminata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio, commesso nelle Province di Fermo e Ascoli Piceno negli anni 2020 e 2021.