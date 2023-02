Controlli sulla movida molesta: trovati droga e ragazzi con precedenti alla stazione

PORTO SAN GIORGIO - Una serie di controlli a tutto campo sulla movida è andata in scena durante lo scorso weekend, con un ampio spiegamento di mezzi nella zona costiera, su disposizione del questore di Fermo.

Un’azione interforze che ha coinvolto polizia, carabinieri, polizia locale di Porto Sant’Elpidio, unità cinofila della guardia di finanza, fino al reparto prevenzione crimine di Pescara. La sorveglianza ha riguardato il fenomeno della prostituzione, l’occupazione abusiva di immobili, sulla tutela dell’ordine pubblico nei locali. A Porto San Giorgio, l’attenzione si concentra sulle zone del centro ed il lungomare, abituali punti di ritrovo di giovani. Nei pressi della stazione ferroviaria, giovedì scorso sono stati identificati diversi soggetti, in buona parte minorenni: cinque di loro “vantano” già precedenti di polizia. Il cane antidroga delle Fiamme gialle ha fiutato qualcosa di anomalo e, a seguito di un’ispezione più approfondita, accanto ad un armadietto i poliziotti hanno trovato un involucro di cellophane contenente hashish. Le forze dell’ordine hanno visitato alcuni esercizi, frequentati da avventori noti per i loro precedenti di polizia. Massima attenzione nei servizi antidroga nei luoghi di aggregazione giovanile, per stroncare traffici illeciti. In uno dei controlli, fuori da un locale notturno, la polizia ha controllato due ragazzi in scooter ed uno aveva un modesto quantitativo di hashish, per uso personale.