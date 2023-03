MONTEGIORGIO - Una commozione grande quanto lui, uomo di statura non solo fisica ma soprattutto morale, pieno di cultura, di valori e di grande bontà. La comunità, il mondo scolastico piangono la scomparsa di Giammario Marzialetti, per tutti il direttore didattico montegiorgese: ha improntato generazioni di studenti e insegnanti che a lui si rivolgevano per prepararsi agli esami. Una tristezza profonda ha pervaso tutti, subito dopo che la figlia Miriam ha postato sul web una foto di suo padre abbracciato all’adorata nipotina Micol: «I nonni ti vedono crescere sapendo che ti lasceranno prima degli altri... forse per questo ti amano più di tutti», c’era scritto. Chi ha conosciuto “lu direttò” ha stretto in un grande abbraccio la sua famiglia, la figlia Miriam, insegnante elementare, il figlio Massimiliano, titolare di una pizzeria locale.



Il ricordo



Molto sentite le parole del sindaco Michele Ortenzi: «Quando viene a mancare un uomo come lui tornano alla mente un sacco di ricordi e ti rendi conto di come la vita di alcune persone sia strettamente correlata e si intersechi con quella di tante altre, oltre che con la comunità dove questa persona è vissuta e di quanto abbia fatto per gli altri. Ognuno di noi lo ha conosciuto come direttore didattico. Giammario si è preso cura per tanti anni delle scuole elementari e degli asili del circolo di Montegiorgio. Uomo imponente che a noi ragazzini incuteva un certo timore, uomo buono con un grande cuore, dotato di grande ascolto ed empatia, di altissima levatura culturale, disponibile al confronto, con la battuta sempre pronta, con tante passioni e impegnato nel sociale. Giammario era innamorato di Montegiorgio. Ricordo con piacere uno dei suoi ultimi lavori che ci ha donato, il libro “Montegiorgio in grigio-verde” della collana Quaderni montegiorgesi, in ricordo dei 116 cittadini caduti durante la 1° Guerra Mondiale». Un cordoglio espresso anche dalla Misericordia di cui è stato governatore: «Grazie per la tua competenza e il bene che ci hai voluto, resterai sempre nei nostri cuori».



L’ospedale



Marzialetti aveva 79 anni, è morto all’ospedale di Torrette dove era ricoverato. Raggiunge l’amatissima moglie Tea Lombardi, compianta maestra elementare, che lo aveva anticipato tre anni fa lasciandogli un grande vuoto. La salma da ieri è alla chiesa di San Michele di Montegiorgio. Il rito funebre si terrà oggi alle 10 nella chiesa dei Santi Giovanni e Benedetto, poi seguirà la tumulazione nel cimitero locale.