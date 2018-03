La verità choc dall'autopsia Maria è morta per soffocamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Maria Biancucci sarebbe morta per asfissia. Chi domenica sera ha agito all’interno della sua abitazione l’ha fatto con spietata freddezza, non ha avuto pietà alcuna di una donna che in quel momento era da sola in casa, inerme, e poco o nulla poteva fare per impedire il compiersi di un furto. Poteva urlare, forse, questo sì. Tanto che il ladro - o i ladri, non è chiaro quanti fossero, ancora - le avrebbe impedito di farlo tappandole la bocca con lo scotch, lo stesso poi utilizzato per legarle le mani e i piedi. Ed è stato proprio per questo che Maria Biancucci sarebbe morta: per soffocamento. Sono alcuni particolari che emergono a seguito dell’autopsia eseguita sul corpo della 79enne di Montegiorgio, disposta dal sostituto procuratore Francesca Perlini. Solo indiscrezioni, per ora, che però aggiungono particolari dolorosi ad una vicenda già drammatica. Gli esiti ufficiali dell’esame autoptico saranno pronti tra diverse settimane ma filtrano comunque alcuni dettagli che raccontano degli ultimi momenti di vita della donna.