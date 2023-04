I ladri di spicci scassinano la casetta dell'acqua di Montegiorgio, furia dell'assessore: «Seconda volta in due mesi»

MONTEGIORGIO- Nella notte tra venerdì e sabato scorso è stata scassinata la casetta dell’acqua di Montegiorgio. E’ l'assessore Alan Petrini via social ad avvisare i cittadini dell’accaduto . “E’ stata nuovamente scassinata la macchina dell’acqua di Montegiorgio paese per rubare i pochi euro che conteneva- scrive- Pertanto al momento la gettoniera è fuori servizio . Siamo al lavoro per scorrere le immagini dalla videosorveglianza con il personale comunale incaricato”.

Naturalmente questo comporta l’impossibilità di approvvigionamento dell’acqua fino al ripristino della situazione. “Il problema è che fatti del genere sono purtroppo molto frequenti in tutti i comuni che hanno questi impianti sul proprio territorio- ci riferisce Petrini- A Montegiorgio da quando è stata posizionata è accaduto diverse volte, ma ora il fenomeno è in crescita, in due mesi questa è la seconda volta".