Inaugurazione della casetta dell’acqua: un litro costerà solo cinque centesimi

PORTO SANT'ELPIDIO - Inaugurazione della casa dell’acqua in via Ungheria, un servizio utile che l’amministrazione ha voluto garantire alla cittadinanza e ai turisti per la fornitura ad un costo basso di 0,05 euro al litro di acqua naturale, gassata anche refrigerata.



«Crediamo – ha dichiarato il vicesindaco Daniele Stacchietti - nella valorizzazione del patrimonio naturale delle acque e nella salvaguardia dell’ambiente, è con questo spirito che, come Amministrazione comunale, dopo via della Montagnola, abbiamo voluto installare la seconda “Casa dell’Acqua” in via della Ungheria: un distributore d’acqua a km zero proveniente dall’acquedotto pubblico, a disposizione di tutta la cittadinanza.



L’obiettivo è valorizzare la cultura dell’acqua come bene pubblico e di promuoverne l’uso quotidiano. La Casa dell’Acqua è una evoluzione ottimizzata delle famose “fontanelle” di paese, grazie ad apparecchiature all’avanguardia possiamo offrire un servizio necessario per salvaguardare l’ambiente ma anche per lanciare un messaggio sull’importanza dell’acqua come bene comune. Un percorso educativo – continua il vicesindaco - sotto il profilo ecologico, economico e sociale, in quanto il riutilizzo delle bottiglie dell’acqua in vetro, permette una sensibilizzazione della cittadinanza verso corretti comportamenti ambientali riducendo alla fonte la produzione di imballaggi e la riduzione della produzione del rifiuto di plastica: quindi meno plastica, meno rifiuti e meno anidride carbonica».

La prossima settimana saranno installati anche cestini della differenziata in entrambe le postazioni, e in via montagnola verrà realizzato un attraversamento pedonale ed installati degli archetti dissuasori per la regolazione del traffico e delle soste.

