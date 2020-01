Frate Mago invita Papa Francesco: «Venga a visitare la Madonna dell'Ambro»

MONTEFORTINO - Indubbiamente è un bellissimo sogno, almeno per il momento. Se in futuro si dovesse realizzare sarebbe un evento storico unico, mai verificatosi in tutti gli oltre mille anni dell’esistenza del Santuario della Madonna dell’Ambro. Il sogno riguarderebbe la visita di Papa Francesco in questo luogo di culto incastonato come un diamante in mezzo ai Sibillini, il secondo santuario Mariano più frequentato delle Marche dopo quello di Loreto e il più antico della regione.

Il passo dell’invito ufficiale è stato fatto. Infatti durante l’incontro che il pontefice ha avuto con i cappuccini delle Marche nella sala Nervi, il rettore del santuario Padre Gianfranco Priori, conosciuto anche come Frate Mago, ha consegnato personalmente nelle mani di papa Francesco l’invito a visitare il santuario della Madonna dell’Ambro. Un passo importante che lascia nei cuori di migliaia di fedeli e visitatori la speranza di poter vedere arrivare un giorno il Pontefice per far visita alla Madonna Regina dei Sibillini, pregare nella cappellina e incontrare la gente, specialmente quella di questo territorio montano che ha vissuto il lungo dramma del terremoto . Certo è che il Pontefice è già venuto un paio di volte nelle Marche, sia a Loreto che a Camerino. Ma la speranza c’è sempre, e magari durante un suo viaggio, di passaggio, l’elicottero papale possa atterrare anche per poco tempo davanti alla chiesa.

