Venerdì notte l'incidente, Matteo Monti non ce l'ha fatta: aveva 39 anni, lascia la moglie e due figlie

MONTE URANO - Muore dopo l’incidente avvenuto nella notte fra venerdì e sabato a Piane di Rapagnano. La vittima, Matteo Monti, 39 anni, era originaria di Servigliano e viveva a Monte Urano dopo essersi sposato.

Nello schianto era rimasta ferita anche una donna, che non è in gravi condizioni. Monti era stato portato subito all’ospedale di Torrette ma per lui non c’è stato nulla da fare. Era titolare dell’agenzia BigData che si occupa di consulenza informatica e bandi e contributi per le imprese. Era anche iscritto a Fratelli d’Italia e si era candidato come consigliere per la sua città nel 2019 con la lista Cambiamo musica. Lascia la mogliee due figlie.