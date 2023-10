MONTE URANO - Dal Pnrr arrivano 1,1 milioni di euro per il centro calzaturiero. Il finanziamento a fondo perduto più cospicuo è l’ultimo arrivato: 410.000 euro per far defluire correttamente la pioggia, prevenire l’erosione del terreno e ridurre il dissesto idrogeologico nel tratto di strada provinciale che va dall’incrocio con la SP 30 (quartiere Crocestrada) all’incrocio con la strada comunale San Giovanni (quartiere 167).

Il progetto finanziato comprende anche la realizzazione di un marciapiede in via Italia. I lavori costituiranno anche un intervento sul fronte delle problematiche legate alla stabilità delle scarpate nelle aree limitrofe, con particolare attenzione a quelle situate all’inizio di Via Gran Bretagna. Gli altri interventi finanziati con il Pnrr riguardano: la messa in sicurezza della strada del Tiboglio (210.000 euro), il miglioramento sismico dell’edificio della scuola materna Regina Margherita (60.000 euro), il completamento dei marciapiedi in via Elpidiense verso il confine con Sant’Elpidio a Mare (120.000 euro) e la realizzazione dei marciapiedi in Via Borgo Nuovo (300.000 euro).



In merito al finanziamento da 410.000 euro, la sindaca Moira Canigola commenta: «È un obiettivo che perseguivamo da tempo e ora il compimento di questa opera consentirà ai cittadini di raggiungere il centro del paese in sicurezza, eliminando alcune importanti criticità. A breve inizieremo la fase di progettazione. Il Comune avanza verso un futuro più sicuro, sostenibile e con una migliore qualità della vita per tutti i suoi cittadini».

Anche l’assessore ai lavori pubblici Federico Giacomozzi si dichiara soddisfatto del finanziamento ottenuto «perché era un’opera pubblica tanto attesa dai cittadini e perché come assessorato ci abbiamo lavorato molto. Il canale di finanziamento, diventato in corso d’opera Pnrr, ci ha già dato altre soddisfazioni, per continuare a mettere in sicurezza del patrimonio pubblico a beneficio della collettività».