Perde l'equilibrio e precipita per le scale: grave un 54enne

MONTE URANO - Un uomo di 54 anni è stato soccorso nella sua abitazione di via Incancellata dopo una rovinosa caduta dalle scale. L’uomo è rimasto sempre cosciente ma potrebbe aver riportato conseguenze molto serie. Un brutto incidente domestico accaduto nella tarda mattinata. L’uomo avrebbe perso l’equilibrio per poi cadere dalle scale. Sul posto è subito intervenuta la Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. Fin da subito è stato chiaro che le condizioni fossero piuttosto gravi visto che l’uomo non riusciva a muovere gli arti inferiori. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è poi atterrata a Campiglione di Fermo.