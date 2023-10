Il portone non si apre, cerca di entrare in casa dal balcone ma precipita per 6 metri: Moie, 47enne in gravi condizioni

MAIOLATI SPONTINI – Ha trovato la serratura bloccata, così ha tentato di entrare in casa passando dal balcone. Ma mentre si arrampicava, è precipitato nel vuoto. Un volo di circa 6 metri che gli è costato il ricovero all'ospedale.

Non in pericolo di vita ma grave

Ora è in gravi condizioni – ma non è in pericolo di vita – un uomo di 47 anni d'origine straniera che questa mattina è stato protagonista di un incidente da paura a Moie. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, attorno a mezzogiorno, sotto la pioggia battente, non sapendo come entrare nella sua abitazione, visto che la serratura era bloccata, ha provato ad entrare dalla porta finestra del terrazzo. Ha mancato la presa ed è caduto di sotto. I presenti hanno chiesto aiuto al 112. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Cupramontana. L'uomo, dolorante ma sempre cosciente, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Torrette per vari traumi e sospette fratture.