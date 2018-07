Incendio in uno scantinato Due ragazzi ustionati Uno soccorso dall'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - Due giovani operai ustionati, di cui uno in maniera seria, e tanta paura. E’ il bilancio di un incendio che si è sviluppato oggi pomeriggio all’interno di uno scantinato-laboratorio, in via Rubicone a Monte Urano. I feriti hanno 30 e 22 anni. Il più grave è il trentenne i cui vestiti sono stati avvolti dalle fiamme. L’altro ferito, per fortuna, ha riportato solo ustioni di lieve entità.Per il trentenne è stata allertata l’eliambulanza atterrata al campo sportivo di Monte Urano dove ha caricato il ferito ed è ripartita alla volta di Torrette. Sul posto oltre ai soccorritori sono arrivati anche i vigili del fuoco di Fermo che in poco tempo hanno domato le fiamme. Con loro anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato indagini.