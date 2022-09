Acquista on line un'auto, ma è una frode. I soldi spariscono, preso il truffatore

MONTE URANO - Un'occasione d'oro, quella Fiat 500 a poco più di 4mila euro. Un'occasione da non perdere: e infatti una giovane di Monte Urano ha subito contattato il venditore online per acquistare la vettura prima che se la potessero aggiudicare altri. Ma l'occasione era talmente allettante da nascondere la truffa dietro l'angolo. Ed è quello che è successo. Nelle scorse ore i carabinieri di Monte Urano hanno denunciato un 31enne residente nella provincia di Novara proprio per il reato di truffa.

Mette in vendita un'auto online ma è una truffa

L'antefatto: il giovane ha posto in vendita su una nota piattaforma online del settore, una Fiat 500 ad un prezzo allettante, di poco superiore ai 4mila euro. Viene contattato da una ragazza 24enne di Monte Urano che dopo aver definito la somma, ha effettuato tre bonifici su una carta Postepay riconducibile al truffatore, poi attendendo l’arrivo dell’auto. Purtroppo, dopo il pagamento di 4.300 euro, la ragazza ha atteso invano. Il truffatore si era quindi reso pure irreperibile a ogni tentativo di chiamata. Attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e la documentazione bancaria, i carabinieri sono riusciti ad individuare l’autore del raggiro, identificandolo nel giovane originario della provincia di Milano e residente in quella di Novara.