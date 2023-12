Porto Sant'Elpidio, malore fatale in casa: muore a 40 anni, vani i tentativi di rianimarlo

PORTO SANT’ELPIDIO - Nuovo dramma in città dopo l’anziano trovato senza vita in casa alla Faleriense. Questa volta la vittima è un cittadino indiano di 40 anni morto nella sua abitazione al Borgo Marinaro.

L'allarme

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio, il personale inviato dal 118 ha anche cercato di praticare alcuni tentativi per rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. La morte è avvenuta per arresto cardiaco. La casa si trova in via Vittorio Veneto e sul posto è andata la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio con l’automedica. Con loro anche i carabinieri.