Lido Tre Archi da incubo in prima serata: sparano in faccia a un ragazzo. Indagini in corso sull'agguato delle 20.30

FERMO - Ancora Lido Tre Archi, ancora paura. Questa volta in prima serata, intorno alle 20.30, all'ora di cena, quando un ragazzo nordafricano è stato colpito e ferito gravemente al volto da un colpo di pistola. Il proiettile gli ha bucato la guancia devastandogli mezzo volto. Miracolosamente, non sarebbe in pericolo di vita ma l'episodio, brutale, ha messo in allarme (ancora una volta) i residenti della zona. L'episodio potrebbe essere collegato al possibile regolamento di conti tra bande e che ha portato a una notte di fuoco, la scorsa, con l'incendio di alcune auto.

Un agguato?

Sul posto, in via Aldo Moro, l'equipe del 118, la Croce Verde e la Croce Azzurra più tre pattuglie di carabinieri. Indagini in corso, secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un agguato nei confronti del nordafricano portato a avanti da più persone poi scomparse nel nulla. Il ragazzo è stato portato a Torrette in condizioni comunque gravissime.