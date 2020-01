Calci e pugni in faccia: il compagno arrestato dopo tre mesi d'inferno

FANO - Arrestato per maltrattamenti in famiglia un cittadino straniero di 51 anni che aveva malmenato in un appartamento di via dell’Industria a Bellocchi la sua compagna. Le aveva sferrato pugni e calci al volto, tanto che la donna si è dovuta recare al Pronto soccorso dove è stata medicata e curata

Le indagini dei carabinieri hanno appurato che le violenze andavano avanti da tre mesi ma la donna, una 44enne anche lei straniera ma da molti anni residente a Fano, non aveva mai denunciato per la paura delle conseguenze. Subito dopo la violenza l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri per le vie di Fano e arrestato. Ieri mattina l’udienza di convalida. Il giudice ha confermato l’arresto disponendo inoltre che l’uomo resti in carcere. Ora è rinchiuso a Villa Fastiggi.

